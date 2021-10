Volley B1 donne, Clai Imola-Angelini Cesena: domenica un derby tutto da gustare

La Csi Clai torna a casa, torna a giocare alla palestra fratelli Ruscello (domenica, ore 17.30). Ospite nel debutto casalingo della Clai di Fabio Ghiselli sarà un avversario storico: l’Angelini Volley Club Cesena, che dopo il successo per 3-0 all’esordio contro la giovane Certosa, domenica scorsa ha avuto ragione di Ostiano con un altro 3-0 fra le mura amiche del Carisport. Sulla panchina cesenate siede Cristiano Lucchi, tornato in Romagna dopo le avventure in A1 sulle panchine di Villa Cortese, Ravenna, Club Italia, Casalmaggiore e le ultime 3 stagioni passate al Volley Jesolo in B2.

La Clai nelle prime due giornate ha dovuto vedersela contro due squadre toste ed entrambe in trasferta che il coach Ghiselli commenta così: “Esordire in B1 con 2 trasferte consecutive non è mai facile e uscirne con 5 punti su 6 disponibili è un risultato molto importante, in particolare la vittoria contro Forlì è la conferma di quanto tutte le ragazze siano importanti per raggiungere il risultato. Sapevamo di dover fare tante cose per riuscire a limitare i loro attaccanti più forti, e quando abbiamo trovato la giusta continuità siamo riusciti a metterle davvero in difficoltà. Ora torniamo a giocare in casa contro un avversario con caratteristiche diverse da chi abbiamo incontrato finora, quindi ci sarà da lavorare duramente in settimana per farci trovare pronti”.

Sul fronte cesenate, ecco l’analisi di Nui Calisesi: “È stato molto emozionante tornare a giocare al Carisport davanti al nostro pubblico, sempre carico e sempre numeroso. Siamo partite un po’ contratte, in effetti, ma aver conquistato il primo set in rimonta è stata la spinta che ci ha aiutato ad aggiudicarci l’ottimo risultato”. Il libero bianconero, classe 1999, presenta così la gara di domenica: “Siamo all’inizio, il campionato è ancora lungo e ci aspetta una partita importante. A Imola sarà uno scontro impegnativo: davanti avremo una buona squadra e sarà fondamentale scendere in campo con grinta e determinazione”.