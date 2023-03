Volley A2, la Consar si candida a mina vagante dei play-off

Ottenute con tre giornate di anticipo la salvezza e con una giornata di anticipo l’accesso ai play-off, per la Consar Rcm questi giorni di allenamento in vista dell’ultima giornata di regular season, prevista per domenica prossima a Porto Viro, saranno incentrati sulla preparazione mentale e atletica per affrontare al meglio la post-season.

Nella trasferta a Porto Viro, Goi e compagni assaporeranno già il ritmo e l’aria di play-off in quanto i polesani, attualmente terza forza del torneo, sono una squadra esperta, capace di superare brillantemente al PalaCosta i ravennati per 3-0 nel match di andata, pertanto saranno un ottimo banco di prova in vista della serie di play-off.

Tornando al match di domenica, vinto in scioltezza contro Grottazzolina, la truppa di Marco Bonitta ha saputo mettere in campo un ottimo volley per oltre un’ora, segno che i meccanismi sono ben rodati, anche grazie alla fiducia che il tecnico ha ormai affidato al sestetto titolare, già da alcune settimane ben chiaro e collaudato, composto da Mancini in regia, Bovolenta opposto, Orioli e Pinali alla mano, Ceban e Comparoni al centro con l’esperto Goi nel ruolo di libero, una formazione titolare con una età media sotto i 23 anni.

Uno dei protagonisti, Francesco Comparoni, miglior “muratore” del campionato con 83 block e una media di quasi un muro a set, ci racconta questa nuova Consar Rcm. «In palestra nelle scorse settimane ci siamo detti che dovevamo dare il massimo per centrare i play-off – esordisce il centrale ravennate – e nelle ultime partite siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Anche se la gara a Reggio Emilia non è stata la nostra miglior partita – prosegue Comparoni – sia contro Vibo Valentia che contro Grottazzolina siamo riusciti a imprimere il nostro ritmo, dando tutto quello che avevamo e guadagnandoci i punti decisivi per salvezza e play-off».

Ora prima di pensare alla post season e alla capolista Vibo Valentia, che sarà l’avversaria designata, la Consar Rcm dovrà pensare al prossimo match a Porto Viro. «I veneti ci hanno messo sotto in maniera molto evidente nella gara di andata – dichiara il centrale romagnolo – punteremo naturalmente a fare un altro tipo di match, andremo carichi per provare a ottenere il miglior risultato possibile. Contro Grottazzolina abbiamo giocato un’ottima partita, ma credo che la squadra abbia i mezzi per poter fare ancora meglio».

Oltre al muro, che in questa stagione è il suo punto di forza, Comparoni sta migliorando di partita in partita anche il servizio grazie al quale domenica scorsa ha ottenuto due punti. «Ho ancora tanto da lavorare in questo fondamentale, la nuova battuta sta migliorando e può diventare pericolosa».

Il match a Porto Viro è fissato per domenica alle ore 18 e sarà arbitrato da Bassan e Clemente, mentre i match del primo turno di play-off, salvo modifiche dell’ultima ora, sono così calendarizzati: andata domenica 16 aprile a Vibo Valentia, ritorno mercoledì 19 ore 20,30 al Pala Costa ed eventuale garatre domenica in Calabria.