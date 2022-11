Volley A2, la Consar in regia ha un Mancini in più

La Consar Rcm prosegue gli allenamenti in vista della lunga trasferta di domenica prossima in Basilicata, a Marsicovetere, contro il Cave del Sole Lagonegro in quella che si prospetta, dopo Vibo Valentia, la seconda trasferta più lunga del campionato.

I ragazzi di Bonitta lavorano a pieno ritmo in palestra e sono fiduciosi dopo la bella vittoria per 3-0 di domenica scorsa con la Consoli McDonald’s Brescia. Contro i lombardi, Ravenna ha disputato una partita quasi perfetta, chiudendo con percentuali altissime sia in ricezione (80%) che in attacco (51% con punte del 63% per Bovolenta) e con ben 13 muri all’attivo, con Comparoni e Pinali che ne hanno messi a segno ben 5 a testa.

Tra le note positive del match anche l’esordio del giovanissimo regista romagnolo Filippo Mancini, appena diciottenne, che in un momento delicato è entrato, mantenendo la lucidità e contribuendo alla vittoria del match. «Sono entrato cercando di dare il massimo – esordisce il regista ravennate – abbiamo concesso poco agli avversari e siamo rimasti uniti come una vera squadra. Quando gioco sono sicuro di me stesso e gioco con tranquillità, poi con Bovolenta ed Orioli abbiamo un feeling particolare, visto che sono tanti anni che giochiamo insieme. Prima di entrare dalla panchina mi hanno detto di stare lucido e giocare come so fare».

Come vede Mancini la trasferta di Lagonegro? «In A2 non ci sono partite scontate, credo che Lagonegro sia una squadra molto ostica, e in più giocherà in casa – conclude il regista – noi comunque cercheremo di giocare con la stessa grinta messa in mostra contro Brescia, per proseguire il più a lungo possibile la nostra striscia di vittorie».

«In campo contro Brescia ci siamo molto divertiti – gli fa eco Alessandro Bovolenta – la vittoria l’abbiamo costruita tutta in allenamento. Dopo i problemi fisici miei e di Pinali, grazie al lavoro di tutto lo staff, finalmente è da una decina di giorni che riusciamo ad allenarci al completo. Quella con Brescia è stata una vittoria di tutta la squadra perché anche Martins (Arasomwan ndr) seppur non si veda dai punti del tabellino, ha saltato per due set e mezzo, lasciando liberi me e gli altri attaccanti – conclude Bovolenta – Lagonegro è un’avversaria importante ma abbiamo voglia di proseguire la striscia vincente».

Il match contro Brescia ha avuto alcuni ospiti d’eccezione, come il campione del mondo Giulio Pinali, che ha assistito all’ottima prestazione del fratello Roberto e dell’ex Luca Sirri, tra gli artefici della promozione in A1 del 2011, premiato all’inizio del match e che sabato prossimo alle ore 17.30, presso la Sala Ragazzini in Largo Firenze presenterà il libro “schiaccia la paura”, scritto insieme ad Elisabetta Mazzeo, in cui racconta la sua esperienza con il tumore sconfitto.