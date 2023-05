Volley A2 donne, Omag: Bertini in panchina

Omag-Mt ha deciso chi sarà il suo nuovo condottiero. Si tratta di Matteo Bertini, attualmente assistant-coach di Davide Mazzanti nella Nazionale femminile con cui ha vinto l’ultimo Europeo. Arrivato direttamente da Lanciano, dove è in ritiro proprio con le azzurre, ieri il coach è stato presentato ufficialmente all’interno della Tenuta del Monsignore.

Vita e carriera

Nato il 25 aprile 1977 a Verona, ma oramai cittadino d’adozione di Marotta dove vive insieme alla compagna Katia e alla figlia Anna che tra pochi giorni compirà un anno, Bertini ha iniziato a muovere i primi passi nella pallavolo che conta nella stagione 2006-2007 come assistente allenatore del Volley Santeramo, in A1. Nella stagione successiva Bertini è a Bergamo insieme a Davide Mazzanti, nello staff guidato da Lorenzo Micelli e vi rimane fino al 2010. Poi la decisione di provare un’esperienza all’estero, all’Eczacibasi Istanbul, in Turchia. Nell’estate 2011 arriva, finalmente, la prima vera panchina nelle fila del Volley San Casciano, in B1. Da capo allenatore Bertini vince subito il campionato e sale in A2. Di lui si accorge il Volley Pesaro che lo chiama nelle Marche, è il maggio 2012. Tre anni e arriva la sua seconda promozione in A2. Una stagione di apprendistato e poi, nel 2016-2017, ecco un altro campionato vinto con la scalata all’A1. Bergamo lo richiama nel massimo campionato, però a maggio 2019 decide di tornare in A2. A chiamarlo è la Delta Informatica Trentino che gli prospetta un progetto a lungo termine. Bertini arriva e porta subito in vetta la squadra, ma a febbraio il campionato si ferma a causa del Covid. Dopo una lunga riflessione, la Lega decide di ripescare la squadra trentina in A1. Il tecnico veronese rimane altre due stagioni in maglia gialloblù fino alla chiamata di Perugia dove, però, le cose non vanno bene, con la squadra retrocessa in A2 insieme a Macerata.

Omag-Mt, una famiglia

«Avevo deciso di prendermi un anno sabbatico – sono le prime parole di Bertini come coach di Omag-Mt – ma la proposta del presidente Manconi mi ha allettato molto. San Giovanni nel mondo della pallavolo italiana è visto come una grande famiglia, chiunque vi abbia giocato, o allenato, ne parla in termini entusiastici. Diciamo che dopo un paio di stagioni difficili, era proprio quello di cui avevo bisogno. È una sfida che mi appassiona molto. Ho già parlato con diverse ragazze e tutte mi sono sembrate super motivate, speriamo di fare una bella stagione. Per farlo, però, occorrono che i quattro elementi base, ossia società, staff, squadra e tifosi, formino un corpo unico».

Così invece Stefano Manconi: «Bertini era uno dei tre nomi a cui avevamo pensato per la nostra squadra. Quando l’ho chiamato mi aveva espresso qualche titubanza, ma dopo poche ore mi ha detto di sì anche perché ci siamo trovati d’accordo su tutto. La nostra avventura inizierà il primo lunedì dopo Ferragosto. Cosa mi aspetto? Un’altra stagione entusiasmante come l’ultima».