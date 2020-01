Doppietta romagnola. Conad Teodora e Omag stravincono il loro quarto di finale e approdano alle semifinali di Coppa Italia in programma domenica rispettivamente a Trento e contro Mondovì. L’impresa di giornata è delle ravennati, che dominano la scena a Soverato (3-0: 25-19, 25-18, 25-19) mentre San Giovanni in Marignano doma un avversario ostico come Busto Arsizio (3-0: 25-20, 29-27, 25-17).