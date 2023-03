Volley A2, Consar: volata a quattro per i play-off

Nonostante la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa contro Cantù, la Consar Rcm mantiene un piede nei play-off promozione, in virtù della conferma dell’attuale ottava posizione. I risultati dello scorso weekend hanno però movimentato la classifica, consentendo a Grottazzolina di agganciare i romagnoli e Cuneo a quota 31, e a Prata di Pordenone, vittoriosa 3-1 proprio contro i piemontesi, di consolidare il settimo posto a quota 34.



Corsa a quattro



A quattro giornate dalla fine della regular season, la lotta per l’ottavo posto, l’ultimo utile per proseguire la stagione, è sempre più probabile come una corsa a quattro tra Ravenna, Cuneo, Grottazzolina e Brescia, al momento staccata di tre lunghezze dietro le altre. Il calendario dei romagnoli li vedrà impegnati domenica prossima nella difficilissima sfida al Pala Costa contro la capolista Vibo Valentia, poi in trasferta a Reggio Emilia, proseguendo con lo scontro diretto casalingo contro Grottazzolina ed infine l’ultima di campionato in trasferta a Porto Viro.

Per potersi permettere di pensare in grande, la Consar Rcm dovrà per prima cosa sistemare l’attacco, che ha chiuso con un misero 37% di media il match contro Cantù, con il solo e solito Bovolenta capace di attaccare oltre il 50%. «Cantù ha giocato una grande partita – esordisce il centrale della Consar Rcm, Victorio Ceban – ma noi non siamo stati continui, subendo spesso il gioco avversario. Forse la nostra gioventù non ci consente ancora di esprimerci con continuità, ma quando riusciamo a mantenere un buon livello di gioco abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte ed anche contro Cantù siamo riusciti spesso a riprenderci durante il match».



Continuità



Per il giovane Ceban, subentrato contro Cantù ad un raro momento di discontinuità di Arasomwan, si è trattato della seconda miglior prova della stagione, con 5 punti di cui 2 a muro: «Sono abbastanza soddisfatto della mia prova, soprattutto a muro – prosegue Ceban – ho sentito il calore del pubblico e per noi giocatori in campo è molto importante sentire i nostri tifosi che ci incitano».

Cosa pensa il centrale ferrarese del calendario della Consar

Rcm: «Nelle prossime partite dovremo mantenere una buona continuità di gioco, cercheremo di mettercela tutta, a cominciare dalla prossima partita contro Vibo Valentia – conclude il centrale – sarà difficilissimo superare la capolista, ma dobbiamo pensare che all’andata in Calabria siamo riusciti a giocarcela fino in fondo, cedendo solo al tie-break».