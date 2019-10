A "Le voci dell'anima" di Rimini ecco le "Creature ribelli"

RIMINI. Le voci dell’anima: oggi al via la 17ª edizione del festival che quest’anno ha per tema “Creature ribelli”. La rassegna vede il susseguirsi di più proposte artistiche nella medesima serata, nei tre spazi della Corte degli Agostiniani, del Teatro degli Atti e della sala Pamphili. Sarà possibile arrivare a teatro dalle 20.30 in poi e spostarsi da una scena all’altra grazie alla soluzione economica di un solo biglietto (intero 12, ridotto over 65 e studenti 8) valido per tutti gli eventi della serata, oppure sottoscrivendo un abbonamento a tutti gli spettacoli delle 5 serate a 35 euro (acquistando due abbonamenti il costo si abbassa ulteriormente a 30).

Debuttano proprio oggi e saranno ospiti tutte le sere della rassegna, dalle 20.30 alle 21, gli Animali da palco: le voci di Teresio Massimo Troll ed Elisa Barucchieri, accompagnate dalla chitarra di Laura Michetti e dai loro ospiti interpreteranno le “creature ribelli” della poesia italiana, dialettale e americana spaziando dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti.

Segue alle 21, nella Corte, Valentina Cidda con lo spettacolo “Priscilla”, una performance di teatro che parla di una verità che uccide e libera. Infine dalle ore 21.40 in sala Pamphili il progetto coreografico “Memorie della Terra 500-50-10” della Rete Korto Circuito.

