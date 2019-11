Vivaldelli a Savignano con il Purgatorio

Il “Purgatorio” di Dante raccontato da Gregorio Vivaldelli. Questa sera il cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospita un appuntamento da non perdere: il teologo Vivaldelli parlerà di “Una montagna di misericordia: un cammino verso la felicità nel sorprendente Purgatorio di Dante” (inizio ore 21, ingresso libero). Da alcuni anni il professor Vivaldelli studia le risonanze esistenziali presenti nella Divina Commedia proponendo le sue riflessioni in occasione di conferenze pubbliche che riempiono sale e teatri. Nell’incontro di stasera l’attenzione dello studioso sarà dedicata al Purgatorio dantesco. Vivaldelli, dottore in teologia biblica, è professore ordinario allo Studio teologico accademico di Trento e docente all’Istituto superiore di Scienze religiose “Romano Guardini” di Trento. Svolge un servizio di formazione sia a livello nazionale che internazionale. Al Polo culturale Vigilianum di Trento tiene dei Percorsi nella Divina Commedia: un’offerta didattica promossa dalla Biblioteca Vigilianum e pensata per i trienni delle scuole medie superiori. Ingresso libero.

Info: 389 0171314