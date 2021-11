Visit Romagna, prosegue l’attività promozionale per il 2022

RIMINI. Visit Romagna torna a fare promozione della sua ampia offerta turistica 2021-2022 in presenza, con due incontri B2B (mercoledì 10 e giovedì 11 novembre), rispettivamente a Brescia e a Trento (alla presenza di una ventina di operatori incoming), e la partecipazione a quattro importanti appuntamenti fieristici di settore: SIVT Colmar (11-14 novembre), Sealogy®, il Salone Europeo della Blue Economy (Ferrara, 18-20 novembre), Bitesp 2021 – Fiera online del Turismo Esperienziale (in formato digitale, 23-28 novembre) e Tourisma (Firenze, 17-19 dicembre). La Destinazione parteciperà agli eventi in presenza con un suo stand, dove il pubblico troverà proposte vacanza e materiale promozionale, mentre a Bitesp, Visit Romagna presenzierà con un’area espositiva virtuale e un’area workshop online dal 25 al 28 novembre, dove gli operatori turistici locali incontreranno buyers internazionali e nazionali.

I Workshop B2B a Brescia e Trento Mercoledì 10 e giovedì 11 novembre, dalle 17 alle 19:30, si terranno i due workshop rispettivamente alla Tenuta Acquaviva di Brescia e al Grand Hotel di Trento. Agli incontri oltre 20 operatori incoming delle 4 Province promosse da Visit Romagna rappresentativi del panorama dell’offerta turistica romagnola incontreranno i buyer dei bacini del Nord-Est Italia, rappresentati da agenzie viaggi e tour operator, Cral, circoli ricreativi, associazioni, istituti scolastici, società e federazioni sportive. Le proposte degli operatori romagnoli spazieranno dal wellness alla vacanza attiva e al cicloturismo, dal turismo balneare a quello termale, dal turismo slow legato alle aree interne, come le Vie di Dante, al neonato Fellini Museum, passando per le proposte culturali delle città d’arte, arricchendo l’offerta con le eccellenze enogastronomiche locali.Gli operatori presenti ai workshop di Brescia e di Trento sono rappresentativi dell’intera offerta turistica della Romagna: Alberghi Terme di Riolo (Ra), Arcadia Viaggi (Cesenatico, Fc), Batani Select Hotels (Milano Marittima, Ra), Cervia Turismo (Ra), Club del Sole (Forlì)Firmatour (Rimini), IAS Tourist (Cervia, Ra), Itermar (Cattolica, Rn), La Trottola Viaggi (Rimini), Life in Tour, IF ImolaFaenza (Ra), Mare Collina Tor Travel (Costa Hotels, Riccione, Rn), Montanari Tour (Rimini), My Misano (Rn), Promhotels-Riccione (Rn), Ravenna Incoming, Riccione Terme (Rn), Rimini Terme, Slow Bike Tourism (Ra), Visit Comacchio (Fe), Visit Ferrara, Visit Rimini.Gli eventi si concluderanno con una degustazione guidata a cura del ristorante Maré di Cesenatico che, in collaborazione con i produttori locali, proporrà un menu a km 0.

Protagonisti i prodotti di punta del territorio romagnolo: dall’Ostrica d’Oro di Goro, dalla Piadina Romagnola ai salumi e formaggi del territorio come lo Squacquerone e il Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone, accompagnati dal miele di Pineta cervese e dai frutti dimenticati. Il tutto valorizzato dalle eccellenze enologiche romagnole, come i Colli di Rimini D.O.C Rebola e il Sangiovese Superiore D.O.C 2019. Le 4 Manifestazioni Fieristiche nazionali ed estere Visit Romagna proseguirà la promozione delle sue destinazioni romagnole a SITV Colmar – Salone internazionale del Turismo e dei Viaggi (https://www.nfiere.com/sitv-salon-international-du-tourisme-et-des-voyages/), da giovedì 11 a lunedì 15 novembre, una delle 7 fiere turistiche più importanti di Francia. In collaborazione con Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, è stato realizzato uno stand di circa 500 mq, allestito secondo uno stile balneare con punti informazione e punti di incontro. Diversi ledwall giganti trasmetteranno immagini e note della Romagna, rappresentando in particolare il prodotto famiglia. Inoltre, sarà allestita un’area di 250 mq. con ristorante tipico per degustazioni di piatti della tradizione romagnola di mare e di terra. La novità di questa edizione riguarda la promozione rivolta in particolare alle famiglie con bambini, per le quali sarà allestita una speciale area “Baby Sitting Romagna”, in cui animatori specializzati proporranno attività ludico didattiche di intrattenimento per bambini. Per i Parchi della Riviera è prevista la partecipazione di Mirabilandia. Ci sarà anche spazio per eventi collaterali come lo show folkloristico, condotto dai ballerini della scuola di “Rimini Dance Company” e il concorso “Miss Mamma” (già collaudato in riviera).

Da giovedì 18 a sabato 20 novembre Visit Romagna si sposterà al Sealogy ® , il Salone Europeo della Blue Economy nel Quartiere Fieristico di Ferrara (https://www.impresedelsud.it/sealogy-il-salone-europeo-della-blue-economy/), con un proprio stand per proporre esperienze di vacanza più personalizzate e uniche ad arricchimento della “vacanza da spiaggia”. Il turismo nautico e subacqueo e quello che punta alla valorizzazione e riscoperta dell’enogastronomia marinara saranno alcuni dei temi proposti dagli operatori del settore, anche per adattarsi all’evoluzione del Turismo nella Blue Economy e al cambio di tendenze della domanda turistica sempre più attenta alla sostenibilità ambientale. Successivamente, da martedì 23 a domenica 28 novembre Visit Romagna parteciperà a Bitesp 2021 – Borsa del turismo esperienziale che si terrà online (https://bitesp.it/bitesp-digital/).

L’Ente disporrà di un’area espositiva virtuale e di una piattaforma workshop digitale, dove dal 25 al 28 novembre, 19 operatori della destinazione incontreranno oltre 100 buyers internazionali e nazionali, per avviare nuove collaborazioni commerciali.Questi gli operatori di Visit Romagna al “Bitesp 2021”: Ravenna Incoming (Ra), Ramingo Travel (Ra), Alberghi Terme di Riolo (Ra), Malatesta Viaggi (Rn), Slow Bike (Ra), Visit Rimini (Rn), Food in Tour Experience (Rn), Caravantours (Rn), Play Sport (Cesena, Fc), Montanari Tour (Rimini), My Misano (Rn), Visit Ferrara (Fe),Visit Comacchio (Fe), Cervia Turismo (Ra), IAS Tourist (Cervia, Ra), Life in Tour by IF Imolafaenza (Ra), Club del Sole (Fc),Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fc).All’interno del format ci sarà anche il Video Contest Travel ExperienceFestival, per promuovere i video esperienziali degli operatori su canali social e partecipare al Travel Experience Awards.

L’ultimo appuntamento dell’anno vedrà Visit Romagna al Palazzo dei Congressi di Firenze, da venerdì 17 a domenica 19 dicembre, per Tourisma (https://www.tourisma.it/home/), manifestazione fieristica aperta al pubblico dedicata al Turismo archeologico e culturale. Al centro della proposta, il prodotto “Romagna Empire” (https://www.visitromagna.it/culture/empire) incentrato sugli itinerari archeologici tra Comacchio, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì, Forlimpopoli, Cesena e Verucchio. Nel corso del weekend saranno organizzati laboratori di mosaico e attività con animatori in costume a dar vita ai personaggi storici. Si parteciperà poi con proposte commerciali ad un workshop fissato nella giornata di venerdì 17 dicembre.