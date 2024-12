Una storia lunga cinquant’anni

MODIGLIANA. Cinquant’anni di attività sono davvero un traguardo importante. Ronchi di Castelluccio, azienda agricola di Modigliana che ha contributo a fare grande la storia vitivinicola della Romagna, questo traguardo lo ha tagliato poche settimane fa. Soffiando su cinquanta candeline di storia visionaria. Dal 2020 l’azienda è di proprietà di Aldo e Paolo Rametta che, insieme a una squadra di professionisti, hanno ristrutturato il progetto enologico e imprenditoriale in chiave altamente qualitativa e sostenibile. Nati a New Orleans e cresciuti tra gli Stati Uniti e la Svizzera, il desiderio di ricomporre il legame con le radici familiari e una passione condivisa per il vino hanno spinto i due fratelli ad acquisire la tenuta fondata nel 1974 da Gian Vittorio Baldi, che insieme ai tecnici Vittorio Fiore e Remigio Bordini – e alla consulenza di Luigi Veronelli – diede vita al primo progetto di zonazione regionale e tra i primi in Italia, privilegiando la qualità alla quantità produttiva. Questo anniversario rappresenta quindi un momento di riflessione per i titolari. Una specie di punto di nuova partenza sul quale progettare il futuro, implementando una strategia innovativa, responsabile e lungimirante.

Recupero dei cru

Sotto il profilo vitivinicolo, la missione principale dei fratelli Rametta si è compiuta nel pieno recupero dei Ronchi storici, vecchi cru letteralmente strappati ai boschi circostanti da cui nascono i corrispettivi Sangiovese Ronco Casone, Ronco della Simia e Ronco dei Ciliegi e il Sauvignon Blanc Ronco del Re. I vigneti sono stati restaurati senza sacrificare alcuna pianta, le tradizionali forme di allevamento ripristinate, le fallanze risolte impiegando i vecchi ecotipi rintracciati negli appunti dell’agronomo Remigio Bordini, padre di Francesco, attuale responsabile della conduzione agronomica ed enologica. «Abbiamo attuato un piano agronomico complesso e ambizioso attraverso il quale tutelare l’identità e l’eccellenza dei Ronchi storici – spiega Aldo Rametta –. La produzione dei single vineyards rimarrà nettamente distinta rispetto al resto della selezione, limitata a pochi esemplari e, da quest’anno, racchiusa in parte in un archivio prezioso. Vi custodiremo le più belle memorie e i migliori talenti in forma liquida della nostra tenuta, che condivideremo anche con alcuni clienti e acquirenti selezionati».

Occhio alla sostenibilità