Un vino alla volta. Tutto l’Alto Adige da Nord a Sud

ALTO ADIGE. L’Alto Adige non è solo il luogo in cui sono nato e cresciuto; è la terra che mi ha formato, insegnandomi cosa significhi davvero conoscere un vino e il territorio che lo genera. Qui, ogni valle ha un’identità così precisa che è impossibile non sentirsi parte di un racconto più grande, fatto di tradizioni profonde e di una natura straordinariamente generosa. Crescere in Alto Adige significa respirare ogni giorno l’aria che sa di montagna e di mediterraneo insieme, vedere i vigneti che cambiano volto da una collina all’altra, scoprire che ogni vitigno trova la sua espressione migliore in un preciso angolo di questo territorio. È un microcosmo unico: in poco più di 5.000 ettari di vigneti si coltivano più di venti varietà.

Questa varietà non è casuale: è il risultato di un terroir che non smette mai di stupire, anche per chi come me lo vive quotidianamente. Abbiamo le montagne che proteggono dal freddo del nord, le correnti calde che salgono dal Mediterraneo, i suoli che cambiano nel giro di pochi chilometri – dal porfido della Valle Isarco al calcare della Bassa Atesina, passando per le argille di Bolzano e le sabbie della Val Venosta. Qui ogni vigneto è una piccola isola, con il suo microclima unico e le sue caratteristiche irripetibili. E poi ci sono le persone, i viticoltori, che lavorano ogni giorno per rispettare e valorizzare questa diversità, con una dedizione che si trasmette di generazione in generazione. In Alto Adige non si cerca di seguire le mode: si punta tutto sulla qualità, sull’identità, su vini che siano autentici specchi del territorio.