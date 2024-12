L’amore per i Colli Berici in un metodo classico

ALONTE (VICENZA). La prima vite aziendale porta la firma di Bruno Biasin. La piantò quarant’anni fa, affacciata sullo splendore dei Colli Berici, nel panorama collinare vicentino. Innamorato di questi monti, il fondatore di Cà Rovere è qui che ha cominciato a posizionare, uno sull’altro, i mattoni di una storia che oggi ha visto arrivare in azienda anche la terza generazione di Biasin. A nonna Giuditta, instancabile collaboratrice di Bruno, nel tempo si sono uniti ben presto i figli Ugo, Sisto e Alessia. E oggi hanno portato le loro forze anche i nipoti: Matteo, Marco e Marcella, eredi di una storia giovane, ma già profondamente radicata sul territorio.

La vendemmia 1991 rappresenta senza dubbio un anno di svolta per l’azienda. Le uve raccolte quell’anno vengono infatti utilizzate per provare a dare corpo ad un’idea nuova, ovvero la produzione di un Metodo Classico. Oggi le bollicine di Cà Rovere sono ben note, ma allora erano una sfida del tutto nuova. La prima sboccatura è datata 1995 e da quel momento in poi la famiglia Biasin comincia ad archiviare esperienza. Dopo più di vent’anni di ricerca, esperimenti e paziente attesa in cantina, l’azienda ha costruito un bagaglio di esperienze da cui attinge ogni giorno per continuare a produrre bottiglie eccellenti, che raccontano il territorio in tutte le sue sfumature. A partire dal mare, perché in epoca preistorica i Colli Berici erano un mare caldo, che accoglieva alghe e coralli. Quel terreno calcareo costringe oggi le viti a scavare a fondo con le radici tra le pietre, e fa sì che l’uva assorba e riporti nel vino una spiccata mineralità. È per questo che in cantina amano dire che «il mare è ancora vivo nei vigneti e nelle bollicine dei nostri spumanti Metodo Classico».