Coriano Wine Festival: incontri e degustazioni con i giovani produttori di vino

Il Sangiovese e i più giovani produttori del riminese. È con questo connubio che Coriano accoglie l’autunno con i Wine Forum del Coriano Wine Festival organizzati da Pro Loco Coriano, a cura di Francesco Falcone e patrocinati dall’Amministrazione comunale. La prima tappa è per sabato 7 ottobre alle 20 in Sala Isotta con il primo di una serie di appuntamenti dedicati al vitigno più diffuso. E’ prevista una degustazione di 10 sangiovese d’autore. I giovani vignaioli del riminese, a partire da Coriano, racconteranno le loro esperienze in azienda. Una squadra appartenente ad una giovane generazione di amanti e appassionati del noto vino rosso che ogni giorno si cimenta nelle mansioni più svariate e si occupa un po’ di tutto. Dal lavoro in cantina o in campagna, alla vendita al pubblico o la consegna a domicilio fino al raccolto in campagna e la vinificazione. C’è anche chi dopo gli studi universitari e qualche tirocinio all’estero ha scelto un ruolo attivo nella comunicazione d’azienda. Alcuni di essi hanno qualche anno di esperienza alle spalle, altri sono all’inizio, tutti sono accomunati dalla volontà di lavorare nel settore. Dal vignaiolo più giovane della squadra di 24 anni a quello più “anziano” di 37 anni la serata corianese, tra calici di vino e una pietanza calda, sarà occasione di confronto e riflessione con Laura Agostini, Giacomo Bianchi, Nicolò Bianchini, Alessandro Cecchini, Matteo Dini, Riccardo Galli, Andrea Pasini, e Alberto Volanti.

Un laboratorio di idee che fa seguito al successo della rinnovata edizione del Coriano Wine Festival proposto ai cittadini e ai turisti lo scorso agosto dopo lo svolgimento per oltre 50 anni della tradizionale festa del Sangiovese. “L’annata 2023 – commenta il curatore della rassegna Francesco Falcone – dopo le alte temperature di agosto e un paio di settimane calde anche a settembre, sarà migliore di quanto immaginabile a giugno. Anche dal punto di vista delle quantità si assisterà ad un’annata buona ed eterogenea, chi ha quindi lavorato bene porterà a casa una raccolta di tutto rispetto. Con questo primo incontro sempre a Coriano guardiamo in particolare ai giovani e alle loro ispirazioni, nella consapevolezza che chi li ha preceduti rappresenta il primo buon esempio da cui partire per avere soddisfazioni e successo in questo settore”.

“Proseguiamo sulla scia della innovazione – afferma l’assessora al Turismo Eventi del Comune di Coriano, Anna Pazzaglia – pur sempre nel rispetto della tradizione e della valorizzazione del Sangiovese, a partire da quello prodotto nei nostri meravigliosi vigneti per estenderci a tutto il territorio provinciale. Abbiamo produttori e vignaioli esperti che, grazie ad una professionalità di grande valore, frutto di sforzi quotidiani, sapere e saggezza, portano il nome di Coriano al di fuori dei confini locali, in Italia e all’estero. L’amministrazione è al loro fianco così come lo è al fianco della Pro Loco Coriano, locomotiva organizzativa per offrire ai nostri visitatori eventi sempre all’altezza del nostro territorio”.

Prossima tappa dei Wine Forum Coriano Wine Festival, 11 novembre 2023. Per riservare un posto, la quota è di 25 euro, scrivere al 347/4835584.