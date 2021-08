Vigili del fuoco: rinforzi da Cesena e Forlì nella Puglia in fiamme

Vigili in partenza del fuoco da Forlì e Cesena in Puglia per dare manforte ai colleghi messi duramente sotto pressione dai numerosi incendi che stanno divampando là. Attorno alle 17 dioggi le squadre si sono dirette verso sud, per operare nelle attività di spegnimento dei roghi in corso, a supporto degli uomini del 115 del “tacco” della penisola italiana. Sono 4 i vigili del fuoco che si sono mobilitati da Forlì e 3 quelli da Cesena, con 4 mezzi. La situazione è di assoluta emergenza: da diversi giorni si stanno sviluppando roghi nei boschi, spesso causati da piromani.