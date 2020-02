Viali carico verso il Vicenza: “Cesena, ogni gara è un’occasione”

Il Cesena arriva al big-match di domenica (ore 15) al Manuzzi contro la capolista Vicenza in un buon momento psico-fisico. La cura-Viali ha portato cinque punti in tre partite e la netta vittoria (1-4) sul campo dell’Imolese è un buon viatico per affrontare la regina del girone col morale alto. Nella sala stampa del Manuzzi, il William Viali della vigilia non vuole però sentire parlare di una gara da affrontare a cuor leggero: “Il Vicenza è primo con statistiche impressionanti – ha detto l’allenatore del Cesena – se fermiamo ad analizzare la forza degli avversari, allora dovremmo parlare solo di loro e chiuderla qui. Noi siamo reduci da una bella vittoria a Imola che ha alzato inevitabilmente l’autostima, ma detto questo, non ci basta. Per noi questa è una gara indubbiamente difficile, ma è soprattutto un’occasione per fare punti, come tutte quelle che ci attendono da qui alla fine. Quindi non dobbiamo certo giocarla a cuor leggero, pensando alla forza della capolista. No, dobbiamo giocarla determinati e pronti a raccogliere il massimo”. Quanto alla formazione, il tecnico bianconero tiene aperti un paio di ballottaggi a centrocampo e in attacco, mentre in difesa De Santis rileverà lo squalificato Brignani.