Il viaggio della speranza di Fabius finito in un rifugio

RIMINI. Aiutiamo Fabius, un cane splendido che ne ha veramente bisogno. Viene dal Sud, ha appena 1 anno e 2 mesi e quando è arrivato a Rimini aveva solo 7 mesi. Veniva da una situazione triste, di abbandono. Fabius doveva essere adottato da una famiglia del riminese, ma purtroppo l’adozione non è neanche iniziata. E’ arrivato a Rimini il 17 maggio dalla Calabria, pioveva a dirotto e il suo musino si faceva largo tra le sbarre del trasportino da dentro il furgone per guardare fuori. Aveva capito che il suo lungo viaggio della speranza era terminato. Quando hanno aperto le porte del furgone è saltato fra le braccia della volontaria felicissimo e gioioso come è lui. Ma la volontaria invece era tristissima perché sapeva che per Fabius non ci sarebbe stata la svolta che avrebbe meritato e che lei stessa avrebbe voluto. Nessuna famiglia ad attenderlo, ma solo la volontaria con la tristezza nel cuore.

Ora Fabius si trova presso un rifugio. Che è un bel cane si vede, ciò che non traspare dalla foto è il suo essere affettuoso, la sua voglia di amare e la sua gioia di vivere. E’ un cane fantastico, che sa dare un affetto sconfinato, che si merita per questi ogni bene, per di più è molto giovane, ha tutta una vita davanti che deve essere diversa dai primi suoi mesi di esistenza.

L’anno nuovo è arrivato e chissà che per lui arrivi finalmente la famiglia tanto attesa pronta ad accoglierlo. Questo appello è la sua speranza per una vita migliore. Per inserimenti in famiglia ci sarà un educatore messo a disposizione gratuitamente dai volontari. Per chi fosse intenzionato ad una sua eventuale adozione può contattare il 333.2197400. Forza, facciamo uno sforzo speciale per Fabius.