Villa Verucchio, trovata una bomba a mano durante lavori di escavazione

VILLA VERUCCHIO. La scorsa settimana durante lavori presso un edificio disabitato di Villa Verucchio in via Provinciale Nord, la pala di un escavatore meccanico ha urtato un piccolo oggetto metallico che ha emesso del fumo. Sono stati avvertiti i Carabinieri della locale stazione, i quali hanno immediatamente contattato gli Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, dall’esame delle immagini hanno supposto trattarsi di una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra mondiale.

L’ordigno, forse già esploso e in pessimo stato di conservazione, potrebbe aver emesso del fumo dovuto a residui chimici venuti a contatto con l’aria.

«Il presunto residuato bellico», scrive in una nota il Comune di Verucchio, «è stato ricoperto con una coltre di terra, in attesa della sua rimozione che avverrà prossimamente da parte dei militari del Genio Ferrovieri. Non si prevede necessario alcuno sgombero di residenti, né attualmente né durante le operazioni di rimozione».