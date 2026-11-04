Villa Verucchio, scuola subito riaperta dopo i vandalismi di Halloween, il vice sindaco Masini: “Tendiamo la mano a chi vive nel disagio”

Dopo i gravi atti vandalici del 31 ottobre, martedì 3 novembre la scuola media di Villa Verucchio è stata regolarmente aperta. ’Amministrazione comunale in una nota “ringrazia i dipendenti comunali, il personale scolastico e tutti coloro che si sono adoperati per ripristinare il prima possibile lo stato dei luoghi. Un ringraziamento particolare va alla Vetreria Valmarecchia che in brevissimo tempo ha sostituito tutti i vetri rotti di porte e finestre”.

Così Paolo Masini vice sindaco e assessore a servizi sociali, sicurezza e polizia locale: “Relativamente al disagio giovanile già da quest’estate si stava lavorando alla messa a punto di un ‘Patto di Alleanza Territoriale’. Si parla di un protocollo condiviso fra istituzioni collaboranti: Comune di Verucchio, Forze dell’Ordine, Servizi Sociali, Scuola e Terzo Settore smettono di operare per compartimenti stagni per diventare un unico corpo educante. Gli obiettivi del progetto sono quelli di ‘umanizzare le istituzioni’, trasformare il disagio o episodi critici in momenti di accoglienza e rilancio. Il disagio spesso parte dalla noia, dall’isolamento sociale e fortunatamente non è un problema diffuso ma basta che pochi soggetti si trovino in situazioni di degrado o delinquenza per creare grossi problemi a tutta la comunità come accaduto nella scorsa notte di Halloween nel caso specifico per fare un esempio. I fatti di questi giorni saranno certamente un segnale che ci chiede di accelerare e portare compimento il progetto nel più breve tempo possibile e creare uno strumento che possa garantire ai nostri ragazzi di poter trovare qualcuno che tenda la mano quando si trovano in difficoltà. La soluzione non è mai quella di abbandonarsi alla delinquenza ed al degrado che abbiamo visto sabato sera”.