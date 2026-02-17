Villa Verucchio, rapina un negozio con un ombrello aperto davanti al volto

Via Marecchiese presa ancora di mira dai rapinatori. Dopo il giovane che venerdì sera, intorno alle 19, ha assalito armato di pistola il supermercato Conad a Rimini per poi scappare con i soldi delle casse, sabato, più o meno alla stessa ora, è stato il turno del negozio PiùMe, il punto vendita di prodotti di bellezza, per il benessere e per la casa presente a Villa Verucchio.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 19, è entrato nel punto vendita un uomo, anche in questo caso armato di pistola (difficile stabilire se vera o finta). Il malvivente, con il volto travisato pare da una maschera nera e un ombrello aperto davanti al viso per evitare di farsi inquadrare dalle telecamere, ha subito intimato alle cassiere di consegnargli tutti i soldi presenti nel registratore di cassa, per poi fuggire a piedi con il bottino (quantificato in un migliaio di euro).

In quel momento nel negozio non c’erano clienti. Avvisate le forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri, già al lavoro per cercare di risalire all’identità del rapinatore. Fondamentali, in tal senso, saranno le testimonianze fornite dalle cassiere, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del punto vendita (anche se è stato attento a non farsi vedere bene in volto) e quelle presenti in zona, che potrebbero aiutare i militari a capire in quale direzione l’uomo si sia diretto durante la fuga.