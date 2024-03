Villa Verucchio, nuovo look per le piazze

Nuovo look e ulteriori servizi per le piazze nel cuore di Villa Verucchio. Grazie a un contributo di 342.000 euro assegnato dalla Legge Regionale 5/2018 è stata infatti progettata dall’Ufficio Tecnico del Comune una serie di interventi che in questa prima fase riguarderanno Piazza Europa e Piazza Primo Maggio e poi passeranno alla riqualificazione di Piazza 25 aprile. Il cantiere è stato aperto ufficialmente mercoledì 13 marzo e sarà la ditta F.lli Mattei a realizzare quello che è un vero e proprio restyling a 360 gradi.

Le opere

L’accesso all’area di piazza Europa sarà regolamentato grazie all’installazione di due fioriere automatizzate scorrevoli su entrambi i lati, che delimiteranno quindi l’ingresso per chi provenga da via Marecchiese e da via Aldo Moro. Saranno inoltre rifatti i fittoni fissi e mobili che delimitano l’area mercatale e sono posizionati a protezione dei marciapiedi e verrà sostituita la sottostante fascia in pietra degradata

In piazza saranno collocati nuovi elementi di arredo quali portabiciclette, fioriere, bidoni e panchine, due di queste di ultima generazione: panchine smart illuminate con possibilità di ricarica con Usb o presa Schuko.

Due anche i nuovi parcometri che consentiranno pagamenti in modalità multiple e tecnologicamente al passo con i tempi

Verranno infine installate complessivamente tre nuove torrette elettriche con multiprese per i collegamenti necessari in caso di eventi o manifestazioni: due in Piazza Primo Maggio e una nella Piazza del Vecchio Ghetto.

In piazza Primo Maggio sono stati inoltre già rimossi i cavi aerei e sono previsti il rifacimento di parte degli asfalti e nuovi fittoni.