Villa Verucchio, McDonald’s apre e assume 35 persone

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Villa Verucchio e cerca 35 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Villa Verucchio del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di maggio. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Entro il 5 maggio, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Villa Verucchio potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Il curriculum e la domanda vanno inviati a questo link.