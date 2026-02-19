Villa Verucchio, ladri in fuga scappano lanciando chiodi

VERUCCHIO. Per scappare ai carabinieri i ladri in fuga in auto lanciano chiodi dietro di sé. Alle prime ore del giorno, a Villa Verucchio (Rimini), i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R., impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo la strada provinciale Marecchiese, sono stati protagonisti di un inseguimento con un’autovettura sospetta che stava transitando in direzione mare.

Poco prima delle 4, all’altezza di via Ponte, la pattuglia ha notato un’Alfa Romeo Giulietta con alcune persone a bordo e hanno deciso di procedere al suo controllo: intimato l’alt, il conducente, invece di arrestare la marcia, si è dato a una precipitosa fuga a forte velocità.

La gazzella, dato l’allarme, si è posta immediatamente all’inseguimento ma i malviventi, per evitare la cattura, hanno attivato un estintore per ostacolare la visibilità dei carabinieri e successivamente hanno gettato grossi chiodi sul manto stradale che hanno provocato la foratura degli pneumatici dell’auto di servizio, costretta a fermarsi senza conseguenza alcuna per il personale a bordo. L’attivazione della Centrale Operativa ha permesso di far convergere nell’area più pattuglie, costringendo i fuggitivi ad abbandonare il veicolo a poca distanza e dileguarsi poi a piedi nelle campagne. Il mezzo, al cui interno i militari hanno rinvenuto arnesi da scasso e l’estintore utilizzato, risultato oggetto di furto consumato nel corso della stessa notte in provincia, è stato sottoposto a sequestro per accertamenti tecnici.