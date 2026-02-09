Villa Verucchio, incidente: muore cadendo dallo scooter

Un tragico incidente stradale nella prima mattinata di oggi a Villa Verucchio, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita in sella al suo scooter. L’incidente poco dopo le 7 di questa mattina in via Trario, dove per cause al vaglio delle indagini dei Carabinieri, il 54enne ha perso il controllo del motociclo, rovinando sull’asfalto e sbattendo contro un palo dell’illuminazione posto a bordo della carreggiata. Dai primi riscontri, pare che il motociclista abbia perso il controllo del mezzo vedendo un’auto che stava svoltando sulla Marecchiese, cadendo senza impattare con l’altro mezzo. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare.