Villa Verucchio, il Kiosko Vincanto risorge dalle ceneri

Il Kiosko di Villa Verucchio rinascerà dalle sue ceneri. Sono stati finalmente avviati i lavori di ricostruzione dopo l’incendio registrato all’incirca due anni fa. Apertura prevista per la fine del prossimo maggio. Il Kiosko Vincanto che sorge in via Aldo Moro, di fronte alla chiesa nel cuore del parco De André, è di proprietà del cantante Filippo Baschetti, più noto come “Malatesta”. Tutto filava senza intoppi finché l’edificio venne colpito da un terribile incendio nella notte tra il 14 e il15 aprile 2024. Il rogo distrusse l’attività, spazzando via i sacrifici di una vita e richiese l’intervento di sette unità e due mezzi dei vigili del fuoco, oltre all’arrivo dei carabinieri.