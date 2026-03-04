Villa Verucchio, il Kiosko Vincanto risorge dalle ceneri

Il Kiosko di Villa Verucchio rinascerà dalle sue ceneri. Sono stati finalmente avviati i lavori di ricostruzione dopo l’incendio registrato all’incirca due anni fa. Apertura prevista per la fine del prossimo maggio. Il Kiosko Vincanto che sorge in via Aldo Moro, di fronte alla chiesa nel cuore del parco De André, è di proprietà del cantante Filippo Baschetti, più noto come “Malatesta”. Tutto filava senza intoppi finché l’edificio venne colpito da un terribile incendio nella notte tra il 14 e il15 aprile 2024. Il rogo distrusse l’attività, spazzando via i sacrifici di una vita e richiese l’intervento di sette unità e due mezzi dei vigili del fuoco, oltre all’arrivo dei carabinieri.

A emergere presto fu la pista dell’incendio doloso anche perché poco prima del fattaccio, un uomo aveva minacciato l’ex fidanzata, anche all’interno del locale provocando la reazione del proprietario, schierato a difesa della donna. Le indagini hanno collegato i due eventi ma sull’inchiesta Malatesta preferisce non sbottonarsi concentrando la propria attenzione su una pagina ancora tutta da scrivere. «Sulla parte esterna del Kiosko - premette “Malatesta” - eravamo già intervenuti per poter lavorare all’aperto nelle ultime due stagioni, e quindi limitare per quanto possibile i danni subìti. Ora è la volta del ripristino degli spazi interni, che ricalcheranno quanto esisteva in precedenza, tanto nei metri quadri quanto nello stile, nel segno di colori chiari e materiali ecosostenibili. Una rigenerazione per la quale - va al punto - sarà necessario investire qualche centinaio di migliaia di euro, ma è difficile sapere - allarga le braccia - se subentreranno ulteriori spese. La certezza è che la comunità attende con ansia la ripartenza visto che quest’attività mette d’accordo generazioni diverse» dagli adulti che vi ravvisano un punto di socializzazione ai bambini conquistati anche dall’area giochi nel verde. A restare inalterata sarà anche la proposta gastronomica della cucina e del bar. «Siamo il paradiso dei celiaci - nota - non c’è dubbio».