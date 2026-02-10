Villa Verucchio, Casa Zanni, nuova proprietà: un gruppo di imprenditori la acquista all’ultima asta

Casa Zanni venduta all’asta per 630mila euro. Una cordata di imprenditori si è aggiudicato lo storico complesso di Villa Verucchio: un lotto composto da ristorante (tuttora operativo tramite contratto di affitto di 6 anni iniziato nel 2020), bar - gelateria, macelleria, due appartamenti, aree urbane e cortile che si sviluppa su una superficie totale di quasi 3.500 metri quadrati. Un risultato raggiunto alla settima asta in due anni con il prezzo sceso del 76% rispetto alla cifra della perizia iniziale che , a suo tempo, era stato fissato in ben 2.658.000 euro. Fondato nel 1919, il locale è presto diventato un tempio dei sapori romagnoli celebrato soprattutto per la pasta fresca dalla classica sfoglia al matterello ma anche in ragione della carne tagliata al momento e cotta alla brace del grande camino all’ingresso. Senza dimenticare i vini provenienti dalla tenuta Montefarneto della storica famiglia dei proprietari. Gesti sapienti e antichi che valsero al ristorante, era il 1997, il riconoscimento del titolo di “Ca’ dla Rumagna” da parte del Tribunato di Romagna.