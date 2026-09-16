Villa Verucchio, apre il McDonald’s con 30 nuove assunzioni

Aprirà domani, giovedì 17 settembre alle ore 17:00, il nuovo ristorante McDonald’s di Villa Verucchio in via Casetti 10. Sesto McDonald’s in provincia, ha portato a 30 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Villa Verucchio e dalle zone limitrofe.

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 248 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il nuovo McDonald’s e la corsia McDrive saranno aperti da domenica a giovedì dalle 8 alle 23, venerdì e sabato fino alle 24.