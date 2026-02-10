Verucchio, un nuovo veicolo per il trasporto sociale VIDEO

I cittadini del Comune di Verucchio possono ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia all’Associazione di volontariato ANTEAS di Rimini.

Oggi martedì 10 febbraio alle ore 11 in piazza Europa a Villa Verucchio è stato consegnato un veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia. Erano presenti la sindaca di Verucchio Lara Gobbi, la presidente di Anteas Rimini Mirca Carrozzo, Elena Fiero per CISL e i rappresentanti di tutte le aziende che sostengono il Progetto Mobilità garantita: Oltre a PMG Italia, SCM Group, L’UDITO apparecchi acustici, SERITIME serigrafia, Impresa MATTEI, Farmacia Poggio Berni, PARA onoranze funebri, FUGAR, ELLECI Service, DC Ingegneria, C.M.C. s.a.s,, MECC-ART, F.M.T. torneria meccanica, Io Sto Con ETS.

Prosegue così la collaborazione tra il Comune di Verucchio, l’Associazione ANTEAS di Rimini e PMG Italia per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili. La collaborazione, avviata nel 2022 con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, si rinnova grazie al sostegno delle imprese del territorio che, visto il successo dei Servizi svolti attraverso il veicolo, hanno scelto di continuare ad investire nel progetto.