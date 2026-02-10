Verucchio, un nuovo veicolo per il trasporto sociale VIDEO

Verucchio
  • 10 febbraio 2026
Verucchio, un nuovo veicolo per il trasporto sociale VIDEO

I cittadini del Comune di Verucchio possono ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia all’Associazione di volontariato ANTEAS di Rimini.

Oggi martedì 10 febbraio alle ore 11 in piazza Europa a Villa Verucchio è stato consegnato un veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia. Erano presenti la sindaca di Verucchio Lara Gobbi, la presidente di Anteas Rimini Mirca Carrozzo, Elena Fiero per CISL e i rappresentanti di tutte le aziende che sostengono il Progetto Mobilità garantita: Oltre a PMG Italia, SCM Group, L’UDITO apparecchi acustici, SERITIME serigrafia, Impresa MATTEI, Farmacia Poggio Berni, PARA onoranze funebri, FUGAR, ELLECI Service, DC Ingegneria, C.M.C. s.a.s,, MECC-ART, F.M.T. torneria meccanica, Io Sto Con ETS.

Prosegue così la collaborazione tra il Comune di Verucchio, l’Associazione ANTEAS di Rimini e PMG Italia per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili. La collaborazione, avviata nel 2022 con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, si rinnova grazie al sostegno delle imprese del territorio che, visto il successo dei Servizi svolti attraverso il veicolo, hanno scelto di continuare ad investire nel progetto.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui