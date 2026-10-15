Verucchio, trovato il corpo senza vita di un uomo nel parcheggio della discoteca VIDEO

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato poco prima della mezzanotte di mercoledì 14 ottobre all’interno parcheggio del Vision Club. Un passante ha dato l’allarme e sono intervenuti sia i Carabinieri che la gendarmeria di San Marino, visto che il locale si trova nel territorio di Verucchio, vicino al confine di Stato. I sanitari del 118 hanno diagnosticato il decesso di un uomo di 34 anni, originario dell’Albania. Dalle analisi del corpo sono emerse delle ferite al volto e sono in corso accertamenti per capire se la morte sia legata ad un malore o ad altre cause. Il 34enne era arrivato da poco in Italia e stava cercando lavoro nell’edilizia. I Carabinieri stanno cercando di capire dove aveva trovato alloggio e ricostruire le sue ultime ore di vita.