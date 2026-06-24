Verucchio. Riapre la scalinata storica alla Rocca

E’ rimasto inagibile per 30 anni nel comune riminese di Verucchio, il percorso della scalinata che dal Parco 9 Martiri conduce alla malatestiana Rocca del Sasso, che viene inaugurato venerdì prossimo, dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza iniziati il 23 febbraio scorso. Il programma dell’inaugurazione prevede, alle 17 una camminata per sentieri storici con partenza da piazza Malatesta. Alle 18.30, invece arrivo al Parco 9 Martiri e taglio del nastro, poi salita alla Rocca lungo la scalinata e rinfresco.