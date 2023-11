Verucchio: “Quella donna posta scene di nudo sui social, ma è solo una truffatrice”

Il ricatto a sfondo sessuale corre sul web. A lanciare l’allarme è un cittadino di Verucchio che fa nome e cognome di una donna, a suo dire, già nota alle forze dell’ordine. Una truffatrice in piena regola che invierebbe ai conoscenti di un utente, conosciuto e preso di mira sui social, foto della persona in questione associate a scene di nudo, per far supporre che le parti del corpo riprodotte siano del poveretto.

L’invito del malcapitato è quello di bloccare il profilo di questa donna senza darle l’amicizia su Facebook. Il raggiro – sostiene – è ordito soltanto per estorcere soldi alla persona di turno, dopo averlo vessata, spaventata e minacciata a dovere. Anziché finire sotto torchio – insiste il verucchiese –, è preferibile stare alla larga dall’inganno e tenere la guardia alta, senza paura di denunciare il misfatto alle forze dell’ordine, nella malaugurata ipotesi, di esser già caduti nel tranello.

Si tratta di un problema già visto sul noto social web e a cui non è semplice porre un freno.