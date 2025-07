Verucchio piange Federico Petrucci, l’uomo della radio e dell’orologio

Verucchio piange la scomparsa di Federico Petrucci, che se n’è andato oggi all’età di anni 89. Ha dato a tutti lezioni di amore per la vita.

A definirlo «un’istituzione del territorio» è Stefano Vitali, presidente dell’asp Valloni Marecchia che accoglieva “Fede” dal 1972, quindi da oltre mezzo secolo.

«Tutti - premette - lo ricordano per quella grossa radio un po’ datata, che portava sempre sottobraccio, ma anche per i suoi ragionamenti “scomposti”. Una semplicità disarmante, la sua, a cui non si poteva non voler bene». In pochi, invece, sanno che della casa residenza di Verucchio, per più di 50 anni «è stato un pilastro, fino ad ieri, quando - spiega con una punta di commozione - ha deciso che era ora di andare ad ascoltare la sua radio in altri posti».