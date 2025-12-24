Verucchio, per il Museo Archeologico un finanziamento di 50mila euro dalla Regione

Parte il percorso di riqualificazione del Museo Archeologico di Verucchio. Nel consiglio comunale del 23 dicembre all’interno del Piano Triennale degli Investimenti facente parte del Documento Unico di Programmazione è stato deliberato un investimento di 66.700 euro da destinarsi al primo progetto che riguarda il Museo. Di questi, 50 mila euro provengono da un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, che ha così approvato il piano presentato dal Comune di Verucchio.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova sala mostre attrezzata per ospitare esposizioni temporanee e attività di divulgazione a carattere tematico inerenti al patrimonio del museo.

A questo scopo si è individuato l’ampio ambiente al piano terra del Museo, attualmente utilizzato per attività di servizio, già collegato al percorso espositivo permanente ma che può essere fruibile anche in modo autonomo.

I nuovi spazi permetteranno di valorizzare quanto meritano i numerosi materiali presenti nei depositi, già restaurati, anche inediti e mai esposti al pubblico. Ma anche di offrire temi sempre nuovi e aggiornati attraverso le connessioni storiche con altri contesti e le collaborazioni con musei e istituzioni per mostre con reperti in prestito. A questi fini, la sala mostre sarà predisposta con arredi modulari in modo che siano facilmente intercambiabili, adatti a soluzioni espositive diverse per garantire la sostenibilità economica e ambientale.

La sala sarà inoltre dotata di una strumentazione multimediale che utilizzi le moderne tecnologie per favorire percorsi immersivi, facilmente aggiornabile con contenuti differenti, sulla base dei temi di volta in volta attinenti alla mostra in corso. Questa strumentazione permetterà una fruizione facilmente accessibile a tutti e in grado di favorire percorsi agevolati, multilingue e multisensoriali, nonché l’integrazione di supporti per persone con disabilità sensoriali.

I lavori per la realizzazione della sala mostre inizieranno immediatamente per concludersi entro la metà del 2026.