Verucchio, organi donati dopo il malore fatale: l’ex assessore Andruccioli salva tre vite

Andruccioli si è spento nel gennaio scorso, all’età di 68 anni, presso il nosocomio cesenate dove era stato ricoverato a seguito di una caduta nel giardino di casa. Come d’abitudine, stava potando un albero quando è caduto dalla scala. A trovarlo è stata la compagna che, rincasando, ha poi lanciato l’allarme. Ex operaio metalmeccanico, il 68enne aveva militato nel Partito comunista, divenendo consigliere comunale e assessore alla cultura sotto il sindaco Vinicio Fantini finché uscí dalla giunta per motivi di parentela con il primo cittadino successivo, Giovagnoli, diventando capogruppo in Consiglio. Tra i suoi passatempi preferiti le uscite con la Team Bike Valmarecchia e il volontariato che da dieci anni lo vedeva membro dei Civivo, nell’ambito delle manutenzioni. Divenne il primo presidente della comunità montana alla metà degli anni Novanta e per una decina d’anni. Si ritirò dalla politica nel 2005 per poi tornare come presidente della società patrimoniale denominata “Valle del Marecchia” dal 2013 fino all’incirca al 2018.