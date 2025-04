Verucchio Music Festival 2025 con Quintorigo & John De Leo, Elio, Blues Brothers Band ed Eugenio in via di Gioia

Saranno i Quintorigo con John De Leo ad aprire il primo fine settimana del Verucchio Music Festival 2025, seguiti da Elio con lo spettacolo “Quando un Musicista ride”. Il fine settimana successivo sarà la volta di The Original Blues Brothers Band e in chiusura saliranno sul palco gli Eugenio in via di Gioia .

La quarantunesima edizione del Verucchio Music Festival, promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, animerà anche quest’anno il centro storico del suggestivo borgo romagnolo, con gli appuntamenti “live” ospitati come di consueto in piazza Battaglini (sagrato Chiesa Collegiata).

21 luglio “Tre voci per tre lumi” - L’opera barocca europea del ‘700, nelle voci di tre tenori, per raccontare di Amore, Fede e Gloria.

17 luglio “ Donne di Grazie e di maestà” - Tre cantanti per un Concerto tutto al femminile dedicato alle compositrici del ‘600 italiano

Venerdì 18 luglio ore 21 Quintorigo & John De Leo

Dopo il successo del tour invernale per i 25 anni di “Rospo”, tornano live i Quintorigo e John De Leo, artisti che incarnano quello spirito volutamente dissidente e ante litteram, la migliore sintesi tra pop, rock, classica e jazz che si possa desiderare.

In scaletta, oltre a estratti da “Rospo” e “Grigio”, i due album storici che hanno segnato una tappa fondamentale dell’alternative italiano, anche brani tratti da “In cattività”, terzo album dei Quintorigo, forse quello che più ha giocato con l’emulazione di pattern elettronici.

Sul palco, la formazione originale: John De Leo (voce), Valentino Bianchi(sax), Gionata Costa (cello), Andrea Costa(violino) e Stefano Ricci (contrabbasso).

Sabato 19 luglio ore 21:00 Elio - “Quando un musicista ride”

Giocare e ridere con la musica e con le canzoni è un’impresa facile per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi.

Dopo il grande successo di “Ci vuole orecchio”, si divertono ora ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni’60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret ed il teatro italiano: da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi a tantissimi altri.

Venerdì 25 luglio ore 21 The Original Blues Brothers Band

La musica è sempre stata la chiave di tutto. Jake ed Elwood potevano essere i frontman indiscussi dello spettacolo, per sottolineare l’intensità di questo genere senza tempo hanno però riunito la formazione più feroce tosta di blues mai assemblata fino ad ora.

Dalla sua riorganizzazione nel 1988, la “Original” Blues Brothers Band si è esibita trionfalmente in locali internazionali grandi e piccoli, suonando come headliner nella maggior parte dei festival jazz e blues in tutta Europa.

Sabato 26 luglio ore 21 Eugenio in via di Gioia - “L’amore è tutto - Summer Tour 2025”

Dopo la conclusione del tour nei club, prosegue il viaggio live in cui gli Eugenio in Via Di Gioia con “L’amore è tutto - Summer Tour 2025” dando vita alle canzoni del nuovo disco “L’amore è tutto” e ripercorrendo i brani più amati del loro repertorio.

Un nuovo viaggio pieno di energia contagiosa, una festa collettiva fatta di leggerezza, spensieratezza ma anche di riflessione e partecipazione che rispecchia la voglia degli Eugeni di suonare, raccontarsi, abbracciare il pubblico e farlo ballare.

Biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/artist/verucchio-music-festival/ e https://www.ticketmaster.it/artist/verucchio-music-festival-biglietti/1290293