Verucchio, lupi avvistati in centro: “Non lasciate cibo e rifiuti”

Avvistamenti di lupi tra le case del borgo. Cresce la preoccupazione a Verucchio.
Un lupo che avanza deciso tra le auto parcheggiate e sparisce dalla visuale. Pochi istanti e ne compare un altro che segue la stessa traiettoria salvo accelerare il passo all’arrivo di un’auto.
Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i video girati da abitanti del centro storico di Verucchio dove si vedono degli esemplari di lupo aggirarsi tra le abitazioni e tra i parcheggi. Sono gli ultimi di una raffica di incontri ravvicinati iniziati in Valmarecchia a partire dalla pandemia.