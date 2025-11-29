Verucchio, lupi avvistati in centro: “Non lasciate cibo e rifiuti”

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i video girati da abitanti del centro storico di Verucchio dove si vedono degli esemplari di lupo aggirarsi tra le abitazioni e tra i parcheggi. Sono gli ultimi di una raffica di incontri ravvicinati iniziati in Valmarecchia a partire dalla pandemia.

Un lupo che avanza deciso tra le auto parcheggiate e sparisce dalla visuale. Pochi istanti e ne compare un altro che segue la stessa traiettoria salvo accelerare il passo all’arrivo di un’auto.

Dal municipio si dichiarano a conoscenza «del video girato sul retro di piazza Europa, che sia un lupo non lo escludiamo» tenendo presente però che gli avvistamenti «si riscontrano anche in altri Comuni», mentre reputano false «diverse foto ambientate tramite l’Intelligenza artificiale nelle piazze Malatesta e Europa. Gli interventi - si chiarisce - non sono di competenza comunale ma dopo le verifiche e le segnalazioni vengono condivise con la Provincia in attesa delle decisioni che adotterà la Regione Emilia-Romagna». Sul tema interviene Pier Claudio Arrigoni, referente della Regione Emilia-Romagna settore agricoltura, caccia e pesca che dispensa qualche raccomandazione di base, invitando la cittadinanza «a non abbandonare rifiuti in giro, tenere i cani sempre al guinzaglio ma anche a non lasciare all’aperto, specie durante la notte, il cibo destinato agli animali di affezione. Che i lupi attraversino l’abitato può capitare anzi è naturale - conclude l’esperto - ma non devono trovare nulla che li convinca a trattenersi».