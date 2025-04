Verucchio, le suore si trasferiscono dai frati. Ma per loro c’è un’ala separata

A maggio le suore si trasferiranno in un’ala separata del convento dei frati di Villa Verucchio, quella destinata un tempo al postulato dove, quando le vocazioni non erano ancora ai minimi storici, alloggiava chi voleva imboccare la vita religiosa. Parliamo delle suore francescane dell’Immacolata di Palavano, ordine fondato nel lontano 1881 in Emilia, per la precisione a Modena, da madre Luisa Zauli e presenti da circa tre decadi a Verucchio. Tante le sedi cambiate nel tempo, fra cui l’ultima costituita da un appartamento nel cuore della città con un unico obiettivo: servire la propria comunità, restando in mezzo alla comunità. Poi la decisione del trasferimento in una zona a sé del monastero noto per il passaggio di San Francesco e per il maestoso cipresso che ne reca traccia. Per rendere possibile la svolta serviranno tuttavia lavori per adeguare gli ambienti esistenti e quindi somme di denaro non indifferenti. Lo precisa nel giornale della parrocchia di San Paterniano don Paolo. Che, una volta contattato, segnala il pranzo solidale «in calendario il prossimo 27 aprile attorno alle 12.30 nel chiostro del convento». Prenotazione necessaria telefonando a 335 5476849 o al 335 75066813.