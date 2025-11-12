Verucchio, la treccia di Chiara in dono alle pazienti oncologiche: “Un briciolo di normalità a chi ne ha bisogno”

Ha donato la sua lunghissima treccia a un’organizzazione oncologica, con sede in Puglia, la quale realizza parrucche da destinare a pazienti che hanno perso i capelli a causa della chemioterapia. Il bel gesto è stato compiuto, nei giorni scorsi, da Chiara Selussi, classe 2006, giovane disabile di Verucchio che non ha esitato a affidarsi alle sapienti mani di Ida Ercolani, parrucchiera, nonché sua parente, per dire addio a una treccia nera lunga 34 centimetri. «La nuova acconciatura, molto sbarazzina, dopo cinque anni senza cambiamenti drastici, le è piaciuta - spiega la mamma della ragazza, Simona Quadrelli -, ma è stato ben più importante sapere di avere aiutato chi sta soffrendo». La possibilità di far del bene è stata scoperta grazie a Facebook e, una volta appurata la serietà dell’associazione “Un angelo per capello”, grazie a una conoscente, il resto è venuto da sé. «La vera speranza - conclude - è poter dare un briciolo di normalità a chi ne ha bisogno». Nel frattempo Simona, assieme all’associazione “Insieme per Chiara odv”, progetta un burraco per beneficenza che si terrà il 16 dicembre presso la sala parrocchiale di Villa Verucchio. Per info e altri dettagli: 347-24545440.