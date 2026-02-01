Verucchio. Incendio nel garage di una villetta

Paura verso le 15 a Verucchio, in via San Giovanni Bosco 13, dove un incendio è divampato nel garage al piano terra di una villetta bifamiliare. I proprietari dell’abitazione si trovavano ai piani superiori quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nel locale sottostante. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che, notando del fumo provenire dall’edificio, ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria con un’autopompa serbatoio e un’autobotte, supportati da un’ulteriore autobotte giunta da Rimini per garantire un adeguato approvvigionamento idrico durante le operazioni di spegnimento.

L’intervento è tutt’ora in corso.