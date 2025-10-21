Verucchio, incendio doloso alla piscina, il Comune: “Atto pericoloso e incivile”

Questa mattina, martedì 21 ottobre a Verucchio poco dopo le 7 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria sono dovuti intervenire per spegnere un incendio nella Piscina Comunale “Cala Azura” di via Messina 9. Qui ignoti avevano appiccato il fuoco a un bancale e altri materiali sul tetto terrazzato dell’impianto sportivo.

La segnalazione è partita da alcuni ospiti della vicina RSA. Le fiamme sono state estinte in breve tempo, anche grazie alla pioggia aveva iniziato a cadere.

Tuttavia il calore sviluppato dal rogo e dalle braci ha danneggiato seriamente la pavimentazione, con la distruzione di diverse piastrelle. Nei pressi è stata trovata anche una graticola da barbecue.

L’impianto che comprende la piscina scoperta in questa stagione non è in funzione, con i cancelli chiusi anche con catene e lucchetti, che non sono stati forzati: chi vi è penetrato ha evidentemente scavalcato la recinzione.

Commenta l’Amministrazione comunale di Verucchio: “Un atto grave, pericoloso, del tutto incomprensibile, assolutamente incivile, per il quale non si trovano sufficienti parole di condanna. Il fatto è stato segnalato alla locale Stazione dei Carabinieri con l’auspicio che i responsabili siano presto individuati così che debbano rispondere di questo gesto inqualificabile sia sul piano penale che per quanto riguarda il risarcimento dei danni”.