Verucchio, il sindacato Sap: “Soddisfatti per l’archiviazione del maresciallo Masini, ma non si può aspettare per 11 mesi”

“Apprendiamo con soddisfazione l’archiviazione del procedimento penale a carico del maresciallo dei Carabinieri Luciano Masini, che lo scorso Capodanno, a Villa Verucchio, ha sparato e ucciso un 23enne egiziano che stava cercando di aggredirlo dopo avere accoltellato 4 persone. La giustizia ha fatto il suo corso e questa sentenza certifica la correttezza dell’operato del Maresciallo, ma essere sottoposti a procedimento penale per quasi 11 mesi per avere svolto la propria funzione a tutela della sicurezza dei cittadini è troppo tempo”. Lo ha affermato il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni.

“Per questo - ha proseguito - da anni invochiamo la necessità di nuove norme che evitino l’automatismo dell’atto dovuto per chi è obbligato all’uso della forza o delle armi nell’adempimento del proprio dovere. Le riprese effettuate dai cittadini hanno mostrato a tutti la dinamica dell’evento e certamente sono state lo strumento che ha consentito di chiudere il procedimento penale, che diversamente sarebbe potuto durare anche anni. Auspichiamo che presto tutti gli operatori delle forze dell’ordine possano essere dotati di bodycam come previsto dall’ultimo decreto sicurezza”.