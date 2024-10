Verucchio, il Comune recupera oltre 144mila euro di Imu evasa

Mancato pagamento Imu, il Comune di Verucchio intasca oltre 144mila euro. Procede l’attività di contrasto all’evasione fiscale ad opera degli uffici comunali della Valmarecchia che nelle ultime settimane hanno conseguito notevoli risultati in termini di riscossione forzata. L’accertamento sull’imposta municipale propria emessa nel 2023 e 2024 ha visto stangare più di un furbetto a Verucchio, borgo della Valmarecchia. Scendendo nei dettagli, i contribuenti che non hanno pagato quanto dovuto, nonostante il provvedimento sia stato notificato dall’Ufficio tributi sia mediante raccomandata che tramite Pec (posta elettronica certificata) porteranno nelle casse comunali la somma di 144.189mila euro. I provvedimenti notificati sia via raccomandata che mediante Pec sono poi divenuti esecutivi dal 1° gennaio al 30 settembre scorso e non pagati dai relativi contribuenti alla medesima data. Il recupero dall’evasione dell’Imu, come evidenziato nell’albo pretorio del Comune di Verucchio, rientra nel cosiddetto piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024 – 2026. Un documento, quest’ultimo, a sua volta contenuto nel piano Integrato di attività ed organizzazione, che è stato approvato con la Deliberazione numero 28, emanata dalla Giunta comunale, riunita il 12 aprile scorso.