Verucchio, Husky attacca cane e padrona: “Non c’è stato modo di reagire”

Husky azzanna cagnolino, ferita anche la proprietaria: «Si è lanciato su di noi all’improvviso». Paura a Verucchio. «È successo tutto in un attimo e non c’è stato il margine per reagire». Inizia così il racconto choc di Paola, la proprietaria della bestiola azzannata nella mattinata di domenica scorsa. Una giornata come tante in cui accompagnare il proprio quattrozampe nella passeggiata quotidiana. Il tempo di fare qualche passo nella spensieratezza del giorno festivo finché i due vengono travolti «da un grosso husky sfuggito al controllo del padrone». Scoppia il parapiglia e la donna riporta una ferita lacero contusa al ginocchio nel tentativo di allontanare quella furia mentre si avventa su di loro. Invece il suo di cane, che è un meticcio simil bordercollie, «ora fa i conti con due buchi sul dorso ed uno più piccolo, inferto di lato, ma che ha creato una tumefazione dolorante compatibile con le prese da morso». Fortuna vuole che Paola sia un’infermiera in grado, quindi, di curare entrambi ma le cicatrici resteranno.

Non va meglio sul fronte psicologico per i due che sono rimasti turbati nel profondo da questa disavventura. «Sia io che il mio cane - confessa ancora sconvolta - siamo rimasti traumatizzati». Oltre al danno la beffa, le è mancata la lucidità «di prendere il nominativo del proprietario dell’husky». Prima si abbandona a una riflessione amara («Quel cane, come ha caricato noi, può mordere senza motivo anche altri») ma poi le preme «sensibilizzare chi possiede cani potenzialmente pericolosi ad usare la museruola con la speranza che l’evento non si verifichi più».