Verucchio, hotel di lusso all’ex convento: “Presto per la fumata bianca”

Il progetto per trasformare l’ex convento di Santa Chiara, situato nella culla dei Malatesta, in un hotel di lusso dotato di sala convegni è fermo da circa vent’anni. Dalle file dell’opposizione di Verucchio, Roberto Baschetti invita ad aspettare la prossima amministrazione, auspicando una maggior sinergia pubblico-privato. Interpellato sul tema, l’imprenditore Alfredo Aureli, che per primo aveva appoggiato la progettazione conferma che non ci sono novità ma che appena se ne registreranno, sarà lui a farsi vivo.

