Verucchio, Delvina Fabbri compie 105 anni: prima della festa al ristorante prepara a mano i tortelli per i nipoti

Taglia oggi, sabato 14 novembre, il traguardo straordinario dei 105 anni con l’energia e la lucidità di chi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Delvina Fabbri si conferma la cittadina più longeva di Verucchio e questa mattina, nella sua casa di Villa Verucchio dove vive con la figlia Daniela, ha ricevuto l’abbraccio dell’intera comunità attraverso la visita dell’assessore e amico di famiglia Luigi Dolci.

Nata a Bagno di Romagna il 14 novembre 1921, Delvina era emigrata giovanissima a San Gallo, in Svizzera, dove lavorava come sarta e dove conobbe il marito Edoardo D’Ambros, originario del Bellunese e scomparso nel 2008. Quando a fine anni Settanta la coppia decise di rientrare in Italia, fu un amico a risolvere il dilemma su quale terra d’origine scegliere, segnalando loro una villetta in vendita proprio a Villa Verucchio: un colpo di fulmine che nel 1980 portò la famiglia a trasferirsi definitivamente in Valmarecchia.

Dotata di una tempra d’acciaio - capace di superare brillantemente anche il Covid-19 subito dopo i cent’anni - la signora Delvina coltiva ancora oggi la passione per la lettura, tanto da aver ricevuto in regalo una biografia di Papa Leone dopo aver divorato quelle su Giovanni Paolo II e Francesco. Nonostante il pranzo di compleanno al ristorante con i nipoti arrivati appositamente dalla Svizzera, la festeggiata non ha rinunciato a mettersi ai fornelli per preparare con le sue mani i tradizionali tortelli di Bagno di Romagna: «Loro non hanno mai imparato a farli», ha raccontato con il sorriso.