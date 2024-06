Verucchio, chiosco derubato il giorno prima dell’inaugurazione

La sindaca di Verucchio “salva” un chiosco appena indossata la fascia tricolore. Debutto da manuale per Lara Gobbi che non ha esitato a scendere in campo per dar seguito a un procedimento rimasto sospeso nell’imponente macchina organizzativa tra la campagna elettorale e le elezioni amministrative dell’8-9 giugno scorso. La criticità da risolvere è andata in scena nel parco Marecchia di Villa Verucchio, per la precisione presso il chiosco “Lo chalet del parco” collegato con il Village, noto centro sportivo che ospita varie attività, tra cui calcetto e baseball.

Investimento a rischio

Il locale ha aperto i battenti nel maggio scorso ma il percorso, «nonostante i consensi dei clienti», si è rivelato in salita. Per due motivi. Primo: la visita dei ladri giusto la notte precedente al taglio del nastro, quando dei balordi, come spiega il titolare Luca Toccaceli «hanno trafugato un bottino da 1.600 euro tra vini, formaggi, salami oltre a quattro prosciutti, senza contare i danni per il vetro spaccato». Secondo nodo? La richiesta di passare da chiosco riservato agli sportivi del Village ad attività aperta a tutti. «Eravamo molto preoccupati – svela ancora Toccaceli – perché di fronte a un eventuale semaforo rosso rischiavano di mandare in fumo tutti gli investimenti fatti».

Tempi record

In sostanza il locale sorge su un’area demaniale attribuita al Comune che l’ha poi affidata al Village. A sua volta il centro sportivo ha dato in subconcessione il chiosco ai nuovi gestori. «Ho autorizzato la subconcessione, appena eletta sindaca», conferma Lara Gobbi. Non c’era tempo da perdere, infatti, perché il provvedimento era rimasto sospeso nel passaggio dall’amministrazione Sabba alla sua. Ora il lieto fine sarà siglato dai dettagli conclusivi che il titolare predisporrà con gli uffici tecnici competenti.

