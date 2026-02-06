Verucchio. Casa Zanni, l’asta va deserta: il prezzo scende a 630mila euro

Casa Zanni all’asta per 630.756 euro, a fronte di uno sconto del 76%. La cifra abbatte così il prezzo di perizia iniziale che era stato fissato in 2.658.000 euro.
L’ultima asta, pochi giorni fa, è andata deserta - spiegano dallo Studio associato Fesani che cura la vendita - così, a stretto giro, si procederà a quella successiva. Nulla di fatto, dunque, per il complesso di via Casale a Villa Verucchio: un lotto composto da ristorante, bar - gelateria, macelleria, due appartamenti, aree urbane e cortile che si sviluppa su una superficie totale di quasi 3.500 metri quadrati.