Verucchio Calici, due giorni con 26 cantine: vini, street food, musica, magia e giocoleria

VERUCCHIO. Con la presenza di 26 cantine, spazi food in tutto il centro storico, il coinvolgimento delle attività locali, musica, magia, giocoleria e il live di Filippo Malatesta, domani e sabato 2 agosto in provincia di Rimini torna Verucchio Calici. Le cantine territorio presenteranno le loro etichette migliori, da scoprire passeggiando tra le vie e i crocicchi del centro storico e la Rocca Malatestiana sarà il “castello delle bollicine”. Ci sarà anche uno speciale servizio navetta gratuito dalle 19.30 alle 24 con partenza e arrivo a Villa Verucchio in zona palestre. La regia della due giorni è affidata a Mirco Guidi di Gm Group e, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco e al coinvolgimento delle attività locali, nella cittadina si dipanerà un calendario di iniziative che racconteranno la Valmarecchia e la Romagna enologica per vie, piazze. L’evento si articolerà principalmente in quattro aree, dove sarà possibile assaggiare vini, ascoltare musica e mangiare buon cibo. La manifestazione avrà come sempre il suo cuore in Piazza Malatesta (Il salotto delle degustazioni) ma avrà per scenari anche Piazza Battaglini (Con il riposo in botte), Piazzale ex Macello (Nel labirinto dei tappi) e la Rocca Malatestiana, che diventerà La vigna perduta con sette produttori di prosecchi. Sono dunque 26 le cantine protagoniste di questa edizione, con quelle della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini con i progetti Rimini Rebola e Rimini Doc praticamente al gran completo. Ad accompagnare le degustazioni il tradizionale street food e la musica ai vari angoli del paese. Lo stand della Pro Loco con arrosticini, carni, piada e cassoni si trasferirà quest’anno in Piazzale Macello, dove si esibiranno Dj Matteino e Dalila vocalist con le musiche anni ‘80-’90-2000.

Al castello invece si troveranno le specialità di pesce e le performance live al sax e ai violini di Alessandro Pagliarani e Nicoletta Bassetti, in Piazza Battaglini si troverà invece il pulled pork e domani ci sarà il live di Filippo Malatesta mentre sabato 2 quello dei Revolution. In Piazza Malatesta ecco infine, oltre al cibo, le performance della vocalist Veronica Brualdi e di Maya Ivanova con le sue keyboards e spettacoli di magia e giocolerai. Per agevolare l’accesso ed evitare che ci si ammassi agli ingressi, è stato confermato lo speciale servizio navetta gratuito: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19.30 alle 24. Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi, con il campo sportivo del Passerello ad aggiungersi a quelli canonici. Sarà possibile acquistare un “Kit Vigna” composto da sacca, calice e quattro degustazioni al costo di 15 euro, un “Kit Degustazioni” con quattro ticket a 10 euro e un “Kit Calice” (sacca e bicchiere) a 7 euro. Tra i partner dell’evento c’è anche Valore Romagna, progetto di territorio promosso dall’Unione dei Comuni che, sul modello Smac di San Marino, si propone di agevolare l’economia di prossimità: chi acquista un kit, ma anche i singoli coupon degustazione, potrà ricevere gratuitamente una card di Valore Romagna, con cui fare acquisti e risparmiare in oltre 150 negozi della Valmarecchia. Per info e prenotazioni: Tel. 338 827 6102 Whatsapp 338 480 1047 mail mguidi@gmsrls.it Instagram gmconsultingeventi Facebook gmconsulting