Verucchio. Caccia vietata presso la ciclabile del Marecchia

Anche per quest’anno il Comune di Verucchio ha disposto il divieto di caccia lungo il “Percorso Storico Naturalistico” che si sviluppa sulle due sponde del fiume Marecchia, nel tratto che attraversa il territorio comunale. La sindaca Lara Gobbi ha sottoscritto oggi la relativa Ordinanza.

La finalità è tutelare l’incolumità degli utenti dei percorsi naturalistici e ciclopedonali, stabilendo il divieto di attività venatoria lungo il trafficatissimo tracciato ciclo-pedonale.

Il divieto rimane valido per l’intera stagione venatoria della Regione Emilia-Romagna.

La misura entra in vigore secondo le seguenti disposizioni:

L’attività venatoria, sia in forma itinerante sia mediante appostamenti temporanei (ad eccezione degli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione), lungo il “Percorso Storico Naturalistico” del Fiume Marecchia è VIETATA in una fascia di cinquanta metri di larghezza su entrambi i lati del percorso, dove è inoltre obbligatorio mantenere l’arma da fuoco scarica.

Nelle aree limitrofe è VIETATO effettuare spari con traiettoria che attraversi il percorso stesso.

È VIETATO transitare sul percorso e/o percorrerlo a piedi con l’arma da fuoco carica.