Verucchio. Auto dei fedeli multate durante la messa, scoppia la polemica

«Il buon senso è andato a farsi benedire». Raffiche di multe alle auto dei fedeli durante la messa alla chiesa collegiata. La polemica monta da Verucchio, dove la celebrazione della tarda mattinata di domenica, che per antonomasia è la più affollata, presso la Collegiata, ha visto un epilogo che ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Secondo diverse persone presenti, gli agenti della polizia locale avrebbero atteso in auto per poi scendere, blocchetto delle multe alla mano, soltanto quando i fedeli sarebbero entrati in chiesa. L’indignazione è inasprita dal fatto che molti anziani faticano a parcheggiare lontano dall’edificio sacro. In sostanza non si contesta la multa in sé, ma il non aver ricordato ai presenti i divieti pur trovandosi sul posto al momento dell’inizio della messa e anzi, sostengono, anche in precedenza. Da qui la battuta diffusa sui social sul buon senso andato a farsi benedire. Ma contattata, la polizia locale dell’Unione Valmarecchia, spiega che è vietato parcheggiare in via Marconi, ovvero l’area dove sono state elevate le sanzioni e che per farlo nella piazza della Collegiata serve il disco orario.