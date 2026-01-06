Verucchio. Annullati gli eventi della Befana

La neve cade su Verucchio e a causa di queste avverse condizioni meteorologiche gli eventi previsti per oggi devono essere annullati, informa il Comune.
Pertanto a Villa Verucchio niente corteo delle Befane, con l’arrivo della Befana in piazza Europa e la merenda AVIS, previsti dalle ore 14.30 in poi. Nel capoluogo, annullata la Festa della Pasquella che doveva iniziare alle 14.30 con i tradizionali “Pasquaroli” e il buffet in piazza. Infine, rimandati gli eventi di Converso Jazz Frame, dal finissage della mostra “Novemetriquadri – frammenti di creatività” dell’artista Nidaa Badwan che doveva svolgersi ore 18 alla sala Magnani in piazza Malatesta, alla grande jam session finale prevista dalle 21 al ristorante Croste di Pane che doveva chiudere la prima edizione del festival.
Sempre a causa della neve, oggi resteranno chiusi anche il Museo Archeologico, la Pinacoteca e la Rocca Malatestiana.